Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax blieb in Sichtweite der 13.000-Punkte-Marke, über die er sich zum Auftakt kurz gewagt hatte. Nach einem Minus von in der Spitze knapp 1,8 Prozent pendelte er sich mit 12.904,32 Punkten bei einem nur noch knappen Abschlag von 0,09 Prozent ein. Der MDax schaffte es mit 0,52 Prozent klar ins Plus bei 25.126,08 Zählern.

Die Zinserhöhung der Europäischen