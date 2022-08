Börse in Frankfurt

Die Furcht vor schnell steigenden Zinsen hat den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder im Griff. Der Dax sank am Nachmittag um 1,21 Prozent auf 13.741,61 Punkte. Damit verlor der deutsche Leitindex die runde Marke von 14.000 Punkten wieder aus den Augen, der er sich am Vortag noch bis auf gut 50 Punkte genähert hatte.