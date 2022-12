Flörsheim-Dalsheim (dpa) - Wenn Volker Raumland vom Sektmachen spricht, klingt das wie eine Vorlesung in Philosophie. "Ich will mehr in die Tiefe gehen", sagt der oft als "deutscher Sektpapst" titulierte Winzer in Flörsheim-Dalsheim, einer kleinen Weinbaugemeinde im südlichen Rheinhessen.

In die Tiefe gehen auch seine beiden Töchter Marie-Luise und Katharina. Im kalten, dunklen Keller