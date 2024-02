Von Barbara Klauß

Wiesloch-Walldorf. Die Börse hat offenbar den Glauben an die Heidelberger Druckmaschinen AG verloren: Um mehr als zehn Prozent brach der Aktienkurs des Druckmaschinenbauers am Mittwoch nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal ein. Am Nachmittag sank der Kurswert auf unter einen Euro – die Aktie des S-Dax-Unternehmens wurde erneut zum Pennystock.