Von Matthias Kros

Wiesloch. Der Finanzdienstleister MLP mit Stammsitz in Wiesloch freut sich über einen Gewinnsprung. Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2024 habe der Konzern ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von rund 12 Millionen Euro erzielt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das ist mehr als doppelt so viel wie im