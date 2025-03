Von Matthias Kros

Wiesloch. Der Finanzdienstleister MLP hat im vergangenen Jahr erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz gemacht. Besonders gut liefen die Geschäfte (plus 27 Prozent) in der Vermögensverwaltung, die etwa für die Hälfte der Konzernerlöse steht. Deutlich langsamer wuchs MLP dagegen in den Bereichen Absicherung (plus drei Prozent) und Vorsorge (plus ein