Dienstag, 07. Oktober 2025

Plus Walldorf

SAP-Streit um Aufsichtsrats-Wahl geht in nächste Instanz

Nach der Beschwerde gegen den Beschluss: Das Landesarbeitsgericht befasst sich im Oktober mit der Wahl von 2024.

07.10.2025 UPDATE: 07.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute
SAP-Zentrale in Walldorf: Der Streit um die Aufsichtsratswahl geht weiter. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Mannheim/Walldorf. Der Streit um die Frage, ob die zurückliegende Wahl der Arbeitnehmervertreter im SAP-Aufsichtsrat wirksam war, geht nun in die nächste Instanz: Nach der Beschwerde gegen einen Beschluss des Arbeitsgerichts Mannheim landet der Fall nun vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg.

Es sei ein Termin zur Anhörung der Beteiligten

