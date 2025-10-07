Von Barbara Klauß

Mannheim/Walldorf. Der Streit um die Frage, ob die zurückliegende Wahl der Arbeitnehmervertreter im SAP-Aufsichtsrat wirksam war, geht nun in die nächste Instanz: Nach der Beschwerde gegen einen Beschluss des Arbeitsgerichts Mannheim landet der Fall nun vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg.

Es sei ein Termin zur Anhörung der Beteiligten