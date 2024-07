Von Barbara Klauß

Mannheim/Walldorf. Am Ende reichten sich Wolfgang Fassnacht, Personalleiter von SAP in Deutschland, und Eberhard Schick, Vorsitzender des Betriebsrats der SAP SE, im Gerichtssaal die Hände: Zuvor hatten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter vor der zwölften Kammer des Mannheimer Arbeitsgerichts gegenüber gesessen und über die Homeoffice-Regelung des Softwarekonzerns gestritten. Seit Juni gesteht SAP seinen Beschäftigten nur noch zwei Tage mobile Arbeit pro Woche zu, die Arbeitnehmervertreter aber fordern weiterhin volle Flexibilität für die Kolleginnen und Kollegen. Die Verhandlungen hierüber liefern bisher ins Leere. Beide Seiten attestierten sich gegenseitig mangelnde Kompromissbereitschaft.

Eine endgültige Lösung wurde nun auch im Eilverfahren am Mittwoch nicht gefunden – immerhin aber ein Kompromiss, den beide Seiten am Ende begrüßten. Die Arbeitgeberin zeigte sich erleichtert, dass "der Betriebsrat die bestehende Regelung nun duldet", wie Personalleiter Fassnacht nach der Verhandlung sagte. Und der Betriebsrat, weil er den Gerichtssaal mit dem Gefühl verließ, die Regelung sei zumindest "ein bisschen aufgeweicht worden", wie Schick erklärte.

Geeinigt haben sich die beiden Parteien auf einen Vergleich: Um die Frage endgültig zu klären, an wie vielen Tagen in der Woche die SAP-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Homeoffice bleiben dürfen, wird eine Einigungsstelle eingerichtet. Sie ist paritätisch besetzt, mit vier Personen von jeder Seite, den Vorsitz übernimmt ein unabhängiger Arbeitsrechtler. Bis hier eine Lösung gefunden ist, duldet der Betriebsrat der SAP SE – als Interimslösung – die derzeitige Regelung, die eben zwei Tage Homeoffice erlaubt.

Allerdings – das war den Arbeitnehmervertretern wichtig – bleiben "darüber hinausgehende Regelungen zur mobilen Arbeit zwischen den Beschäftigten und der jeweiligen Führungskraft vorbehalten", wie es im Vergleich heißt. "So können die Kolleginnen und Kollegen auch über die zwei erlaubten Homeofficetage hinaus zu Hause arbeiten, wenn sie es mit ihrer Führungskraft besprechen", meint Schick. Ausnahmen hatte SAP allerdings auch zuvor schon, in Absprache mit der oder dem Vorgesetzten, zugelassen.

Hintergrund des Rechtsstreits ist eine Neuausrichtung der Personalpolitik bei Europas größtem Softwarekonzern. SAP hatte seinen Beschäftigten traditionell immer große Freiheiten gewährt. Noch im Jahr 2021 stellte SAP-Chef Christian Klein ein "neues Arbeitsmodell" vor, "dass völlig flexibel ist und auf Vertrauen basiert", wie er damals schrieb. Dieses Modell solle die Norm sein, nicht die Ausnahme. Bis Ende Januar galt eine entsprechende Betriebsvereinbarung. Doch dann kam, für viele völlig unerwartet, die Kehrtwende. Im Januar kündigte Klein an, die Beschäftigten sollten künftig verpflichtet werden, an drei Tagen in der Woche ins Büro zu kommen. Die Betriebsvereinbarung wurde gekündigt.

Bei vielen SAPlern kam das nicht gut an. Der Betriebsrat forderte das Management auf, die Regelung zu überdenken. Verhandlungen zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmervertretern über eine neue Betriebsvereinbarung scheiterten. Ende Mai ordnete das Management schließlich – einseitig – an, dass ab 1. Juni nur noch zwei Tagen Homeoffice pro Woche vorgesehen seien.

Daraufhin stellte der Betriebsrat der SAP SE beim Arbeitsgericht in Mannheim einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. Das Ziel: SAP sollte die Anordnung zurücknehmen, bis eine neue Betriebsvereinbarung abgeschlossen oder in einer Einigungsstelle eine Lösung gefunden sei. Über diesen Antrag wurde nun am Mittwoch in einem Eilverfahren unter Vorsitz von Richterin Lonja Dünschede verhandelt.

Auch wenn auf ihre Anregung hin nun ein vorläufiger Kompromiss gefunden und der "Schwebezustand", wie der Betriebsratsvorsitzende Schick es nannte, für den Moment beendet wurde – der grundsätzliche Streit ist damit nicht ausgeräumt. In diesem hatten beide Seiten sich gegenseitig vorgeworfen, nicht von ihren Positionen abzurücken. Auch bei der Einschätzung der Stimmung im Konzern liegen sie weit auseinander: So ist der Betriebsratsvorsitzende der Überzeugung, das Thema Homeoffice treibe die Kolleginnen und Kollegen um. "In den Betriebsversammlungen und an den Kaffeeautomaten ist das das Thema Nummer 1", sagte Schick. "Die Leute ärgern sich."

Es gebe keine Beschwerden, erklärte hingegen Rechtsanwältin Barbara Reinhard, die SAP vor Gericht vertritt. "Die derzeitige Lösung wird gut angenommen und gut gelebt", sagte auch Personalleiter Fassnacht.

Er sei sehr froh, dass der Betriebsrat "die momentane Situation jetzt duldet und wir dann in Verhandlungen gehen", fügte er nach der Verhandlung hinzu. Mit zwei, drei Monaten, schätzt er, müsse man rechnen, bis die Einigungsstelle zu einem Ergebnis komme. Und auch der Betriebsratsvorsitzende der SAP SE Schick hofft, "dass wir es bis zum Hebst geschafft haben".

Update: Mittwoch, 3. Juli 2024, 20.42 Uhr