Von Matthias Kros

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP, der in seiner Außendarstellung viel Wert auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz legt, kehrt in die Rennserie Formel 1 zurück. Der Softwarekonzern kündigte am Dienstag eine mehrjährige Zusammenarbeit mit dem Mercedes AMG Petronas F1 Team an. Als offizieller Partner unterstütze man das Team ab 2024 dabei, seine Effizienz und