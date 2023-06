Frankfurt/Main (dpa) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sieht die Zentralbanken in Kampf gegen hohe Inflation weiterhin gefordert. "Es wäre ein schwerer Fehler, jetzt in irgendeiner Form nachzulassen", sagte Sewing, der auch Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) ist, dem Nachrichtenportal "The Pioneer".

"Das ist genauso, als wenn Sie 40 Fieber gehabt haben, und das