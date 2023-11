EILMELDUNG 07:03 Uhr

Durchsuchungen in mehreren Bundesländern bei Hamas und Samidoun

Sicherheitskräfte haben im Zusammenhang mit dem Verbot der Terrororganisation Hamas und des internationalen Netzwerks Samidoun in Deutschland mehrere Objekte in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein durchsucht. Das teilte das Bundesinnenministerium am Donnerstagmorgen mit. Das Ministerium hatte Anfang November die Betätigung der beiden Organisationen verboten.