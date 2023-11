Mannheim. (mk) Bei dem Industriedienstleister Bilfinger haben sich Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter auf die Konsequenzen des laufenden Sparprogramms für den Stammsitz in Mannheim verständigt. "Es gibt eine Einigung", bestätigte eine Unternehmenssprecherin am Montag in Mannheim. Mit den betroffenen Kollegen würden derzeit Gespräche über Aufhebungsverträge geführt. Details nannte die Sprecherin nicht.

Bilfinger will in den kommenden Jahren mit einer verschlankten Verwaltung sowie standardisierten Arbeitsabläufen effizienter werden. Jährlich sollen ab dem kommenden Jahr dadurch rund 55 Millionen Euro eingespart werden. Geplant ist dabei auch der Abbau von weltweit 750 Stellen. Davon habe Bilfinger bereits bis Ende September 452 abgebaut, teilte das Unternehmen am Montag im Rahmen der üblichen Quartalsberichterstattung mit. Im Gegenzug fallen in diesem Jahr für das Programm rund 62 Millionen Euro Kosten an.

Ein großer Teil des geplanten Stellenabbaus soll in Deutschland stattfinden. Die genaue Zahl der Arbeitsplätze, die in Mannheim wegfallen sollen, wollte der Vorstandsvorsitzende von Bilfinger, Thomas Schulz, bei einer Pressekonferenz nicht sagen. Allerdings sitze dort ein Großteil der Hauptverwaltung und den Planungen zufolge sollen in der Verwaltung etwa 30 Prozent der Jobs wegfallen.

Der Sprecherin zufolge sind in Mannheim derzeit noch 178 Menschen beschäftigt und seit dem Beginn des Sparprogramms Anfang 2022 seien bereits etwa 30 Arbeitsplätze größtenteils im Rahmen der natürlichen Fluktuation weggefallen. Mannheim sei und werde aber für die Bilfinger Gruppe ein extrem wichtiger Standort bleiben, betonte Schulz.

Wegen des Sparprogramms hat Bilfinger im dritten Quartal bereits deutlich mehr verdient. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) legte um mehr als die Hälfte auf 57 Millionen Euro zu. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um vier Prozent auf 1,12 Milliarden Euro.

Zwar sei die Stimmung in einzelnen Branchen wie der Chemieindustrie oder Regionen wie in Deutschland aktuell von Skepsis gekennzeichnet, sagte Schulz. Bilfinger sehe sich jedoch mit seiner Strategie in der Lage, auf kurzfristige Marktentwicklungen zu reagieren. Das Management sei daher zuversichtlich, seine Jahres- und Mittelfristziele zu erreichen.