Heidelberg ist jetzt smarter als Mannheim

Von Matthias Kros

Berlin/Heidelberg. Die Stadt Heidelberg hat sich in der Liste der "smartesten" Städte Deutschlands um 16 Plätze auf Rang 12 verbessert. Die Universitätsstadt erreichte in dem Ranking 75,7 von 100 möglichen Punkten, wie der Digitalverband Bitkom am Donnerstag mitteilte. Damit überholte Heidelberg die Nachbarstadt Mannheim, die mit 74,2 Punkten zwei Plätze