Von Gaby Booth

Sinsheim. "Ganzheitlich" heißt das Erfolgsrezept der Gebhardt Fördertechnik GmbH. Über 1400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sorgen in dem Familienbetrieb in der Sinsheimer Neulandstraße dafür, dass andere Unternehmen effektiver, schneller und erfolgreicher arbeiten und agieren, sprich ihre eigenen Kunden schneller beliefern können. Der Clou: Raffinierte intralogistische