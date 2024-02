Basel/Mannheim. (mk) Der Pharmakonzern Roche, dessen weltweit drittgrößter Standort in Mannheim ist, baut in der klinischen Entwicklung von Medikamenten Arbeitsplätze ab. Von der Maßnahme seien voraussichtlich weniger als 340 Personen betroffen, erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Dies entspreche etwa sechs Prozent der Belegschaft des Bereichs Pharma Product Development. Roche müsse die Kürzungen mit lokalen Arbeitnehmervertretungen absprechen, sodass das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt keine konkrete Zahl und keinen Zeitplan nennen könne. Deutschland sei nach aktuellem Kenntnisstand nicht von dem geplanten Abbau betroffen, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage in Mannheim, wo Roche fast 8700 Menschen beschäftigt.

"Wir evaluieren fortlaufend alle Unternehmensbereiche, um uns und unser Portfolio an neuen Medikamenten kontinuierlich zu verbessern, damit wir auch die zukünftigen Bedürfnisse von Patienten stets erfüllen können", erklärte ein Sprecher gegenüber Reuters zur Begründung des Stellenabbaus. Man gehe davon aus, dass die Gesamtbelegschaft 2024 stabil bleiben werde. Roche beschäftige weltweit rund 103.600 Mitarbeiter und habe gegenwärtig fast 1500 offene Stellen.

Der Umsatzeinbruch im Corona-Geschäft und die starke Konkurrenz durch Nachahmerprodukte hatten Roche im vergangenen Jahr kräftig zugesetzt. Umsatz und Gewinn gingen zurück, und in Summe verfehlte der Konzern die Erwartungen. Mit dem Geschäft in Deutschland hatte sich der Vorstand bei einem Pressegespräch Anfang Februar in Mannheim dagegen zufrieden gezeigt.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr Investitionsprojekte an den deutschen Standorten im Wert von mehr als 1,4 Milliarden Euro umgesetzt oder auf den Weg gebracht. Auch die Beschäftigtenzahl war in Deutschland zuletzt noch einmal deutlich gewachsen.