Von Matthias Kros

Bochum. Der frühere Finanzvorstand des Softwarekonzerns SAP, Luka Mucic, wird neuer Chef von Deutschlands größtem Wohnimmobilienkonzern Vonovia mit Sitz in Bochum. Spätestens Anfang 2026 werde Mucic die Leitung von dem aktuellen CEO Rolf Buch übernehmen, teilte der Dax-Konzern am Dienstag mit. Vonovia besitzt rund 540 000 Wohnungen, davon knapp 480 000 in Deutschland, weitere sind in Schweden und Österreich. Der Konzern beschäftigt rund 12 000 Menschen und erzielte im vergangenen Jahr ein Ergebnis (EBITDA) von über 2,6 Milliarden Euro.

Mucic – derzeit noch Finanzchef des britischen Telekommunikationsriesen Vodafone mit Sitz in London – hatte die SAP im März 2023 verlassen. Bei dem Softwarekonzern hatte er zuvor als wichtige Konstante im Vorstand gegolten. Neun Jahre lang verantwortete er dort die Finanzen, während es auf anderen Posten immer wieder Wechsel gab. Der Manager, der aus der Rhein-Neckar-Region stammt, ist hier sehr gut bekannt und vernetzt. Er engagierte sich während seiner Zeit bei SAP unter anderem als Vorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN).

Die Ankündigung seines Abschieds war von Beobachtern als "Paukenschlag" empfunden worden – und als "schlechte Nachricht für SAP". Offiziell betonte Europas größter Softwarekonzern zwar immer wieder, Mucic gehe im gegenseitigen Einvernehmen. Doch es soll erhebliche Differenzen gegeben haben. Erst ein Jahr vor der überraschenden Ankündigung seines Ausscheidens erst hatte der SAP-Aufsichtsrat Mucics Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert – bis Ende März 2026. Die Trennung kam den Softwarekonzern deshalb teuer zu stehen: Der Konzern zahlte dem Manager für die Restlaufzeit seines Vertrags eine Abfindung in Höhe von 9,6 Millionen Euro. Mucics Nachfolger bei SAP ist Dominik Asam, der von dem Flugzeugbauer Airbus zu den Walldorfern gewechselt war. Sein Vertrag wurde gerade erst verlängert.

"Nach beinahe 30 Jahren in der Technologie- und Telekommunikationsindustrie freue ich mich bereits sehr darauf, in meine Heimat zurückzukehren und gemeinsam mit dem gesamten Team von Vonovia für unsere Kunden zu arbeiten", sagte Mucic einer Pressemitteilung zufolge. Er begegne seiner neuen Aufgabe "mit großem Respekt."

"Mit Luka Mucic konnten wir eine international erfahrene und bestens vernetzte Führungspersönlichkeit für die Leitung von Vonovia gewinnen", freut sich Clara C. Streit, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Vonovia. "Seine Erfahrungen in Bezug auf den Einsatz digitaler Technologien und die Wertschöpfung durch strategische Partnerschaften werden für die weitere Entwicklung von Vonovia sehr wertvoll sein".

Mucic begann seine berufliche Laufbahn 1996 in der Rechtsabteilung der SAP AG. Er verfügt über einen gemeinschaftlichen Executive MBA Abschluss der Mannheim Business School und der ESSEC Paris, und hat an der Universität Heidelberg Rechtswissenschaften studiert und das zweite juristische Staatsexamen abgeschlossen.