Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Hängepartie um das Heidelberger Online-Vergleichsportal Verivox ist beendet. ProSiebenSat.1 verkauft sein Tochterunternehmen wie erwartet an die italienische Moltiply Group, wie die TV-Sendergruppe am Freitag in Unterföhring mitteilte. Der Kaufpreis beträgt mindestens 232 Millionen Euro. Wenn es bei Verivox gut läuft, ist noch ein