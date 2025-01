Von Barbara Klauß

Heidelberg/Davos. Heidelberg Materials-Chef Dominik von Achten hofft, dass das geplante Gesetz zur Speicherung und zum Transport von CO₂ in Deutschland noch vor der Bundestagswahl am 23. Februar verabschiedet wird. "Die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben", sagte er beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Gespräch mit dem Fernsehsender "n-tv".