Mannheim. (mk) Die Großbrauerei Veltins mit Sitz in Meschede (Sauerland) übernimmt zum 1. März 2024 den nationalen Vertrieb der Marke Karamalz von der Eichbaum-Brauerei in Mannheim. "Durch die vertriebliche Zusammenarbeit mit der Brauerei C.& A. Veltins sehen wir erfreuliche Perspektiven, die nationale Vermarktung von Karamalz weiter zu stärken und damit in diesem alkoholfreien Segment wachsen zu können", sagte Andreas Hiby-Durst, Geschäftsführender Gesellschafter der Privatbrauerei Eichbaum, einer am Donnerstag verbreiteten Pressemitteilung zufolge. Bislang wird ein Großteil des Absatzvolumens von Karamalz in Bayern und Baden-Württemberg verkauft.

Veltins übernehme sowohl den Handel als auch die nationale Gastronomie mit der Malzdrink-Marke, teilten beide Brauereien mit. Die Marke selbst verbleibe aber bei Eichbaum, betonte eine Sprecherin. Sie gehört seit gut 20 Jahren der Mannheimer Brauerei.

"Mit Karamalz gewinnen wir für unser Produktportfolio eine attraktive Marke, die angesichts unseres breiten vertrieblichen und distributiven Engagements deutliches Mengenpotenzial besitzt", sagt Volker Kuhl, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb der Veltins-Brauerei laut Mitteilung. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Privatbrauerei Eichbaum."

Eichbaum ist nach eigenen Angaben die größte Brauerei Baden-Württembergs. Der jährliche Ausstoß liegt den Angaben zufolge bei 1,8 Millionen Hektolitern. Veltins kam im vergangenen Jahr auf 3,26 Millionen Hektoliter. Die Großbrauerei hatte nach zwei Rekordjahren in Folge 2023 einen Absatzrückgang von knapp drei Prozent in Kauf nehmen müssen. Bei der Stammmarke Veltins Pilsener fiel der Rückgang mit minus 3,7 Prozent auf gut 2,3 Millionen Hektoliter fast so stark aus wie der im deutschen Biermarkt insgesamt, der 2023 um etwa vier Prozent geschrumpft sein dürfte.