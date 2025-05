Mannheim. (mk) Das im Bereich der Krebsforschung tätige biopharmazeutische Unternehmen Affimed mit Sitz in Mannheim hat beim Amtsgericht Mannheim einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Trotz kontinuierlicher Bemühungen sei es nicht gelungen, ausreichend zusätzliche Mittel für die Fortführung des Geschäftsbetriebs zu beschaffen, teilte das börsennotierte Unternehmen in einer Presseinformation mit. Der Handel mit den an der US-Börse Nasdaq gelisteten Aktien werde eingestellt.

Affimed ist auf die Entwicklung von Therapien spezialisiert, die das körpereigene Immunsystem zur Bekämpfung von Krebs nutzen. Das Unternehmen war im Jahr 2000 in Heidelberg gegründet worden und 2023 samt seiner gentechnischen Labore in das ehemalige ÖVA-Haus am östlichen Mannheimer Stadtausgang umgezogen.