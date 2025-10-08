Mittwoch, 08. Oktober 2025

Widerstand bei Pepperl+Fuchs gegen den Stellenabbau

Über 250 Menschen demonstrierten vor dem Mannheimer Werk gegen die geplante Verlagerung von Produktion und den Wegfall von rund 80 Arbeitsplätzen. Das Management verteidigte die Entscheidung.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 30 Sekunden
Die Firmenzentrale von Pepperl+Fuchs in Mannheim. Foto: Firmenbild

Von Barbara Klauß

Mannheim. Mehr als 250 Menschen haben am Dienstag Gewerkschaftsangaben zufolge gegen den geplanten Stellenabbau beim Mannheimer Unternehmen Pepperl+Fuchs protestiert. Neben Beschäftigten kamen laut IG Metall Mannheim auch Vertreter aus Politik und anderen Betrieben zur "Aktiven Mittagspause" vors Werksgelände im Stadtteil Schönau.

