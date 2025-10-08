Widerstand bei Pepperl+Fuchs gegen den Stellenabbau
Über 250 Menschen demonstrierten vor dem Mannheimer Werk gegen die geplante Verlagerung von Produktion und den Wegfall von rund 80 Arbeitsplätzen. Das Management verteidigte die Entscheidung.
Von Barbara Klauß
Mannheim. Mehr als 250 Menschen haben am Dienstag Gewerkschaftsangaben zufolge gegen den geplanten Stellenabbau beim Mannheimer Unternehmen Pepperl+Fuchs protestiert. Neben Beschäftigten kamen laut IG Metall Mannheim auch Vertreter aus Politik und anderen Betrieben zur "Aktiven Mittagspause" vors Werksgelände im Stadtteil Schönau.
Auch der