Mannheim. (mk) Tickets der vom Mannheimer City Airport aus operierenden Regionalfluggesellschaft Rhein-Neckar Air (RNA) könnten bald teurer werden. Grund sind die Pläne der Bundesregierung, eine nationale Kerosinsteuer einzuführen, die für innerdeutsche Flüge gelten würde. "Unter anderem werden wir Kerosin im nationalen Luftverkehr zukünftig besteuern", heißt es in einem am Mittwoch bekannt gewordenen Papier von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Derzeit muss der Flugverkehr keine Steuern auf Treibstoff zahlen. Grund sind internationale Vereinbarungen, nach denen nationale Gesetzgeber keine Kerosinsteuer auf internationale Flüge erheben dürfen. Nationale Kerosinsteuern sind dagegen möglich und werden von Umweltschützern schon seit längerem gefordert, weil Fliegen besonders klimaschädlich ist. Norwegen und die Schweiz haben sie bereits eingeführt. Endgültig entschieden ist in Deutschland aber offenbar noch nichts, im Finanzministerium will man von einem endgültigen Beschluss nichts wissen.

Die RNA bietet derzeit ausschließlich innerdeutsche Flüge an. Allerdings ist das Geschäft nicht leicht, die Verbindungen von Mannheim nach Berlin und Hamburg sind mangels Nachfrage seit der Corona-Pandemie ausgesetzt. Geschäftsreisende sind vermehrt auf die Bahn umgestiegen oder nutzen Videokonferenzen. Stattdessen fliegt die Fluglinie aktuell nur die Ferieninseln Sylt und Usedom an, und das auch nur in der Sommersaison. Ab dem kommenden Jahr könnte aber eine Verbindung auf die italienische Insel Elba hinzukommen.

Von Seiten der RNA gab es am Donnerstag keinen Kommentar zu den Plänen der Bundesregierung. Auch die Fluggesellschaft Condor wollte sich zum "jetzigen Zeitpunkt" nicht äußern. Man beobachte ebenso wie alle deutschen Airlines die Entwicklungen genau.

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Jost Lammers, kritisierte eine mögliche innerdeutsche Kerosinsteuer als "nationalen Alleingang". Im europäischen Vergleich seien die Standortkosten in Deutschland bereits jetzt die höchsten. Auch der internationale Branchenverband Iata hat vor einer solchen Steuer gewarnt und an die stattdessen 2011 eingeführte Luftverkehrssteuer erinnert, die sämtliche Passagiere trifft, die von deutschen Flughäfen abheben. Je nach dem Endziel der Reise werden zwischen 12,73 und 58,06 Euro pro Ticket fällig.

Dem Flughafenverband ADV zufolge flogen in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 19,35 Millionen Menschen innerdeutsch. Das waren gut 11 Prozent aller Passagiere.