Mannheim. (mk) Manfred Schnabel ist für weitere fünf Jahre zum Präsidenten der IHK Rhein-Neckar gewählt worden. Das teilte die Kammer nach der ersten Sitzung der neu gewählten Vollversammlung am Dienstagabend mit.

Schnabel ist im Hauptberuf geschäftsführender Gesellschafter der expert Esch Unternehmensgruppe in Mannheim. Ehrenamtlicher Präsident der IHK Rhein-Neckar ist er seit 2018.