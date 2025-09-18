Donnerstag, 18. September 2025

Plus Mannheim

Präsident der IHK Rhein-Neckar wiedergewählt

Manfred Schnabel übernimmt den Posten weitere fünf Jahre.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 18:33 Uhr 41 Sekunden
Manfred Schnabel. Foto: dpa

Mannheim. (mk) Manfred Schnabel ist für weitere fünf Jahre zum Präsidenten der IHK Rhein-Neckar gewählt worden. Das teilte die Kammer nach der ersten Sitzung der neu gewählten Vollversammlung am Dienstagabend mit.

Schnabel ist im Hauptberuf geschäftsführender Gesellschafter der expert Esch Unternehmensgruppe in Mannheim. Ehrenamtlicher Präsident der IHK Rhein-Neckar ist er seit 2018.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Matthias Kros
Redakteur
