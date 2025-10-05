Sonntag, 05. Oktober 2025

Plus Mannheim

Familienunternehmen Gehr macht den Stoff für die Stifte

Das Unternehmen fertigt seit über 90 Jahren Röhrchen, Platten und Stäbe aus Kunststoff . Zu den bekanntesten Kunden zählt ein Hersteller von Filzstiften.

05.10.2025 UPDATE: 05.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 47 Sekunden
Durch eine riesige Photovoltaikanlage auf den Dächern der Werkshallen in Mannheim kann Gehr seinen Energiebedarf komplett aus Erneuerbaren decken. Foto: Gehr

Von Gaby Booth

Mannheim. Im Gewerbegebiet Mannheim-Neckarau, in Nachbarschaft zum Großkraftwerk, hat ein Unternehmen seinen Sitz, das den Grundstoff für einen Schreibstift entwickelt, den wohl schon jeder in der Hand hatte: einen Schwan-Stabilo. Das Kunststoffwerk Gehr, ein Familienunternehmen mit über 90 Jahren Geschichte, liefert die Hülse für den typisch sechskantigen Stift mit

