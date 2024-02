Von Matthias Kros

Mannheim. Während viele Unternehmen in Deutschland von einer Art Dauerkrise sprechen und schlechtere Geschäfts erwarten, gibt sich der Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger so selbstbewusst wie schon lange nicht mehr. "Unsere Märkte entwickeln sich über alle Regionen und Branchen hinweg positiv", sagte Unternehmenschef Thomas Schulz bei der Vorlage der Jahresbilanz am Mittwoch in Mannheim. Die Marge entwickele sich geradezu "phänomenal", fügte er hinzu. "So etwas hatten wir schon lange nicht mehr bei Bilfinger".

Anscheinend hat der frühere Baukonzern, für den Bilfinger an den Finanzmärkten laut Schulz oftmals immer noch gehalten wird, auf das richtige Pferd gesetzt. "Die steigende Komplexität der Produktion, die Zunahme der Bürokratie, Digitalisierung sowie der Fachkräftemangel veranlassen Unternehmen zunehmend, Planung, Bau und Wartung ihrer Anlagen an Industriedienstleister auszulagern", freuen sich die Mannheimer. Denn genau diese wachsende Nachfrage adressiere Bilfinger mit seinem Geschäftsmodell.

Die Aussichten sind dem Unternehmenschef zufolge auf jeden Fall gut. Im laufenden Jahr will Bilfinger bei steigenden Erlösen noch profitabler werden, der Umsatz soll auf 4,5 bis 4,8 Milliarden Euro steigen. Vom Erlös sollen dann mit 4,9 bis 5,2 Prozent mehr als 2023 als operatives Ergebnis (EBITA-Marge) hängen bleiben.

Dazu beitragen soll auch ein Sparprogramm. Bilfinger hatte bereits Ende 2022 angekündigt, die Verwaltung zu verschlanken und Arbeitsabläufe zu standardisieren. Jährlich sollen ab diesem Jahr dadurch rund 55 Millionen Euro eingespart werden, rund 800 Stellen wurden bereits abgebaut. Vereinzelt sei es dabei auch zu Kündigungen gekommen, sagte Schulz.

Die Einsparungen haben auch die Unternehmenszentrale in Mannheim empfindlich getroffen. Im Zuge des Stellenabbaus ging hier die Zahl der Beschäftigten um knapp 23 Prozent auf nur noch 167 zurück. Dadurch frei gewordene Büros sollen nun durch Umzüge von Mitarbeitern aus benachbarten angemieteten Liegenschaften aufgefüllt werden, kündigte Schulz an. Geplant sei beispielsweise, den Mannheimer Bilfinger-Standort an der Dynamostraße aufzulösen, wo derzeit vorwiegend IT-Beschäftigte untergebracht seien. Zudem sollen 16 Kollegen aus Schwetzingen in die Mannheimer Zentrale umziehen. Die Konzentration von Beschäftigten in der Mannheimer Hauptverwaltung schaffe gleichzeitig bessere Voraussetzungen für eine gelingende Zusammenarbeit und Kommunikation, so Schulz. Überdies sei der Stellenabbau inzwischen abgeschlossen, ein neues Sparprogramm sei nicht geplant.

Von der guten Entwicklung sollen auch die Aktionäre profitieren: Die Dividende soll um satte 38 Prozent auf 1,80 Euro steigen. Das kam an der Börse neben dem optimistischen Ausblick für die Marge natürlich gut an. Zeitweise sprangen die Aktien am Mittwoch prozentual zweistellig bis auf 42,60 Euro nach oben und erreichten den höchsten Stand seit Oktober 2018. Analyst Gregor Kuglitsch von der Schweizer Großbank UBS nannte den Jahresbericht von Bilfinger "positiv". Zudem sprach er von einer "einigermaßen guten Auftragslage" und lobte den Ausblick.

2023 legten die Erlöse im Jahresvergleich um vier Prozent auf knapp 4,49 Milliarden Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern sowie vor Firmenwertabschreibungen (EBITA) stieg nach 75 Millionen Euro im Vorjahr auf 191 Millionen Euro. Die entsprechende Marge beträgt damit 4,3 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 181 Millionen Euro nach 28 Millionen Euro im Vorjahr.