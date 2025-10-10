Freitag, 10. Oktober 2025

Plus Ludwigshafen

BASF verkauft Lacke-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle

Der Chemie-Riese leidet schon länger unter einer allgemeinen Branchenflaute. Der Verkauf ist ein weiterer Schritt bei dem von BASF-Chef Markus Kamieth geplanten Umbau.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 18:51 Uhr 1 Minute, 56 Sekunden
Der Verkauf soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen sein und spült BASF vor Steuern 5,8 Milliarden Euro in die Kasse. (Archivbild)

Ludwigshafen. (kla) Der Chemiekonzern BASF hat einen Käufer für sein Geschäft mit Lacken und Farben gefunden. Der US-Finanzinvestor Carlyle werde die Coatings genannte Sparte der Ludwigshafener mehrheitlich übernehmen, erklärten die beiden Unternehmen am Freitag in einer gemeinsamen Pressemitteilung und bestätigten damit Medienberichte. Carlyle übernimmt demnach 60 Prozent der Sparte, 40