Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF verwirft seine umstrittenen Pläne für einen Nickel-Kobalt-Raffineriekomplex in Weda Bay, Indonesien. Man werde eine mögliche Investition nicht weiter prüfen, teilte das Unternehmen am Montag in Ludwigshafen mir. Vor rund vier Jahren hatten BASF und Eramet, ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallurgiekonzern, eine