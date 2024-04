Ludwigshafen. (RNZ) Die Talsohle in der Chemieindustrie könnte endlich erreicht sein. "Wir sehen eine Bodenbildung", sagte Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender der Ludwigshafener BASF, in einem am Freitag veröffentlichten Gespräch mit der "Neuen Zürcher Zeitung". "Der Preisverfall und der Volumenrückgang bei den Verkäufen sind gestoppt".

Von einer durchgreifenden Wende wolle er aber noch nicht sprechen. "Wir sind erst einmal froh, dass es nicht weiter bergab geht", betonte Brudermüller, der auf der Hauptversammlung des Dax-Konzerns am kommenden Donnerstag in Mannheim das Ruder an Markus Kamieth übergibt.

Die Chemieindustrie steckt gerade in einer tiefen Krise, ausgelöst durch die sprunghaft gestiegenen Gaspreisen im Zuge des Kriegs in der Ukraine. In der Folge hatte die BASF bereits mit Einsparungen und einem Abbau von Stellen reagiert.

Auch nach Einschätzung des Ifo-Instituts hat die Chemieindustrie aber das Schlimmste hinter sich. Das Geschäftsklima in der Branche habe sich im März weiter aufgehellt, teilte das Ifo am Dienstag mit. "Die Auftragslage der Chemiebranche lässt zwar noch zu wünschen übrig, doch der Tiefpunkt der Krise scheint überwunden zu sein", sagte Branchenexpertin Anna Wolf.