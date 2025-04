Von Matthias Kros

Landau/Heidelberg. Die Ehrmann Wohn- und Einrichtungs GmbH mit Sitz in Landau/Pfalz übernimmt das traditionsreiche Heidelberger Möbelhaus Wohnland Breitwieser. Die bisherigen Geschäftsaktivitäten von Breitwieser werden zum 1. Mai 2025 vollständig in die Unternehmensstruktur von Ehrmann integriert, schreiben beide Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die rund 100 Beschäftigten in Heidelberg sollen dabei übernommen werden, ebenso verspricht Ehrmann, sämtliche laufenden Aufträge weiterzubearbeiten. Darüber hinaus gewähren die Landauer alle Breitwieser-Garantieansprüche, heißt es in der Presseinformation. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Mit neun Niederlassungen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bezeichnet sich Möbel Ehrmann als größter regionaler Möbelhändler. Breitwieser ist mehr als 160 Jahre alt und zählt zu den wenigen noch familiengeführten Möbelhäusern in Deutschland – aktuell in der sechsten Generation.

Doch nun kommt es zum Verkauf: "In Anerkennung der Herausforderungen und Chancen der heutigen Wirtschaftslage" sehe man gemeinsam in der Übernahme durch Ehrmann den besten Weg, den Standort in Heidelberg zukunftssicher zu machen und auszubauen. "Es war uns wichtig, dass unser Haus nicht nur erhalten bleibt, sondern auch in einem Umfeld weitergeführt wird, das unseren Werten gerecht wird", erklärt die Familie Breitwieser.

Man freue sich sehr, Breitwieser willkommen zu heißen, fügt Geschäftsführer Horst Ehrmann hinzu. "Die langjährige Expertise von Breitwieser und ihre herausragende Kundenorientierung passen perfekt zu unserer Unternehmensphilosophie."