Von Matthias Kros

Lampertheim. Der weltgrößte Chemiekonzern BASF schließt eine weitere Produktionsanlage in Deutschland. Betroffen ist die Herstellung von Spezialchemikalien für die Kunststoff- und Automobilindustrie am hessischen Standort Lampertheim. Das teilte die BASF in einer Presseinformation mit. Die dafür eingesetzte sogenannte Mehrzweckanlage solle im dritten Quartal 2026