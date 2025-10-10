Freitag, 10. Oktober 2025

Heidelberg Pharma stimmt Aktionäre auf schwierige Zeiten ein

Das Unternehmen hat die Anteilseigner gewarnt, nachdem ein Zulassungsantrag gescheitert war.

Ladenburg. (mk) Nach dem vorerst gescheiterten Zulassungsantrag für ein Diagnostikum zur Erkennung von Nierenkrebs hat das Biotech-Unternehmen Heidelberg Pharma mit Sitz in Ladenburg seine Aktionäre auf schwierige Zeiten eingestimmt. Die Zulassung hätte für das Unternehmen, dessen größter Einzelaktionär der SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist, die Zahlung von 70 Millionen Euro bedeutet.

