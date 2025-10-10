Ladenburg. (mk) Nach dem vorerst gescheiterten Zulassungsantrag für ein Diagnostikum zur Erkennung von Nierenkrebs hat das Biotech-Unternehmen Heidelberg Pharma mit Sitz in Ladenburg seine Aktionäre auf schwierige Zeiten eingestimmt. Die Zulassung hätte für das Unternehmen, dessen größter Einzelaktionär der SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist, die Zahlung von 70 Millionen Euro bedeutet.