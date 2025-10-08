Mittwoch, 08. Oktober 2025

Heidelberg Pharma senkt Jahresprognose und plant Sparmaßnahmen

Das Ladenburger Biotech-Unternehmen erwartet 2025 deutlich niedrigere Umsätze und operative Verluste. Der Grund ist der gescheiterte Zulassungsantrag und das Sparprogramm.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 21 Sekunden
Foto: zg

Ladenburg. (mk) Das in der Krebsforschung tätige Ladenburger Biotech-Unternehmen Heidelberg Pharma hat wie erwartet seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Die Firma, deren größter Einzelaktionär der SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist, erwartet nur noch Umsätze und sonstige Erträge zwischen 7,5 und 9 Millionen Euro (vorher: 9 bis 11 Millionen Euro).

Der operative Verlust (EBIT) soll

