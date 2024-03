Von Barbara Klauß

Mannheim. "Was für eine Verschwendung von Talenten" schrieb die Weltbank kürzlich in einer Analyse zum Stand der Gleichstellung von Frauen. "Und wie tragisch, dass in den Volkswirtschaften, in denen Talente am knappsten sind, diese am meisten verschwendet werden."

Der Wirtschaft geht das Personal aus. Bereits jetzt fehlen in deutschen Unternehmen viele hunderttausend Arbeits- und Fachkräfte. Diese Problem könne sich zur "zentralen Wachstumsbremse in Deutschland" entwickeln, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kürzlich. Sieben Millionen Fachkräfte müssten wegen der alternden Gesellschaft bis 2035 ersetzt werden.

Zahra Deilami. Foto: Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg/Leif Piechowski

Auf der anderen Seite haben rund fünf Millionen Frauen in Deutschland, zum Teil gut ausgebildet, keinen Zugang zum Arbeitsmarkt, wie die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim, Zahra Deilami, erklärt. Viele andere, nämlich fast die Hälfte der berufstätigen Frauen, arbeiten in Teilzeit – nicht alle freiwillig, wie aus Umfragen hervorgeht. Meist liegt es daran, dass sie Kinder oder andere Familienmitglieder betreuen. "In Summe entspricht das Potenzial der Mütter mit Kindern unter sechs Jahren, die wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen würden, knapp 840.000 Personen", rechnete das Bundesfamilienministerium 2022 vor.

"Das größte ungehobene Potenzial im Arbeitsmarkt ist die Erwerbstätigkeit von Frauen", meint auch Marcel Fratzscher, Präsident des Deutsche Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Doch gebe es für Frauen noch immer zu viele Hindernisse, um beruflich durchzustarten, pflichtete die Soziologin Jutta Allmendinger kürzlich im RBB bei. Die Rahmenbedingungen stimmten häufig nicht.

Die Politik hat dieses Problem durchaus erkannt – auch vor längerer Zeit schon. Sie bietet Frauen Unterstützung auf dem Weg (zurück) ins Berufsleben. So feierte gerade die "Kontaktstelle Frau und Beruf" ihr 30-jähriges Bestehen – ein Programm des Landes Baden-Württemberg, das das Wirtschaftsministerium jährlich mit 1,9 Millionen Euro fördert.

Nicht nur wegen des massiven Fachkräfte-Problems, auch mit Blick auf die Chancengleichheit sei es ihr "ein großes Anliegen, Frauen zu stärken – in ihrer Lebensgestaltung, in ihrer Unabhängigkeit und finanziell", erklärte die baden-württembergische Wirtschafts- und Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), die zur Feier des Jubiläums in eine der ersten Kontaktstellen in Mannheim gekommen war. "Wir Frauen müssen noch mehr zusammen halten", so die Ministerin, "und uns gegenseitig unterstützen."

Neun solcher Kontaktstellen "Frau und Beruf" gibt es landesweit – mitfinanziert von verschiedenen Trägern wie der Stadt Mannheim und der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken. Neben der für Mannheim, Rhein-Neckar, Odenwald mit Standorten in Mannheim und Heidelberg zählt auch die in Heilbronn-Franken dazu – mit Standorten etwa in Heilbronn und Tauberbischofsheim.

Dort beraten und unterstützen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Frauen jeden Alters, die sich an ganz unterschiedlichen Punkten auf ihrem Berufsweg befinden. Etwa, wenn sie sich neu orientieren wollen oder nach der Elternzeit wieder in den Job einsteigen. Es kann auch um Karrierechancen gehen, um Existenzgründung oder Berufsorientierung. "Seit 30 Jahren verbinden wir die Alltagsrealität von Frauen mit ihrem Bedürfnis am wirtschaftlichen Leben teilzunehmen", sagte die Gleichstellungsbeauftragte Deilami bei der Feierstunde.

Und der Erfolg gibt den Kontaktstellen recht: Der Anteil der Frauen, die nicht erwerbstätig waren, sank einer eigenen Befragung zufolge von 21 Prozent vor der Beratung auf 12 Prozent danach. Während 10 Prozent vorher einen Minijob hatten, waren es anschließend nur noch 8. Und auch der Anteil der Frauen, die Arbeitslosengeld bezogen, ging demnach deutlich zurück.

Die Frauen, die in der Kontaktstelle in Mannheim Beratung suchten, seien sehr unterschiedlich, sagte Deilami. Und sehr oft müssten sie Frauen beraten, die einen hohen Bildungsgrad hätten. Fast jede fünfte, die Beratung suche, habe promoviert, fügte Beate Reichelstein hinzu, eine der beiden Leiterinnen der Kontaktstelle.

Dennoch stehen diese Frauen bei der Suche nach einem passenden Job offenbar vor einigen Hürden. Geht es um diese Hemmnisse, kommt immer wieder die Sprache auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Nach wie vor leisten Frauen einen Großteil der Sorgearbeit (s. unten). Tradierte Rollenmodelle sind, so scheint es, sehr fest verankert in der Gesellschaft.

Ein Faktor, um Frauen den Einstieg oder die Rückkehr ins Berufsleben zu erleichtern, ist folglich der Ausbau der Kinderbetreuung. In diesem Punkt herrschte Einigkeit bei der Feierstunde in Mannheim. Doch obwohl es inzwischen ein Recht auf einen Betreuungsplatz gibt und der Ausbau von Angeboten voranschreitet, fehlen laut einer Studie der Bertelsmannstiftung vom Ende des vergangen Jahres bundesweit mehr als 400.000 Kita-Plätze. Die Lage sei inzwischen "untragbar", hieß es bei der Stiftung.

Von einer "Mangellage" sprach auch der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) beim Besuch der Kontaktstelle. Zwar bemühten sich alle Partner, doch drohe ein riesiger Rückschlag für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, "wenn es uns nicht gelingt, die Betreuung zu verbessern." An dieser Stelle, fügte die Gleichstellungsbeauftragte Deilami hinzu, sei auch der Bund gefragt, die Kommunen nicht allein zu lassen.

Auch die Arbeitszeit und deren Einteilung spielen eine Rolle bei der Frage, ob und wie viel Frauen – insbesondere Mütter – arbeiten können. Und häufig passen hier Wunsch und Wirklichkeit nicht zusammen. So hätte jede vierte erwerbstätige Mutter laut Statistischem Bundesamt gern mehr Zeit für ihre Erwerbstätigkeit. Dass das nicht immer klappt, liegt laut Institut der deutschen Wirtschaft (IW) womöglich auch daran, dass Frauen nur zu Zeiten mehr arbeiten könnten, die für den Arbeitgeber nicht passen.

Zudem seien Mütter mit Kindern häufig eingeschränkter in ihrer Stellensuche, weil sie keine langen Pendelwege in Kauf nehmen wollten. Doch könnten auch "Vorbehalte mancher Firmen gegen Frauen mit Kindern" eine Rolle spielen. Studien legen nahe, dass Arbeitgeber Frauen nach einer Elternzeit seltener zu einem Vorstellungsgespräch einladen als Männer.

Ministerin Hoffmeister-Kraut sieht an dieser Stelle auch die Arbeitgeber in der Pflicht: Unternehmen müssten den Frauen entgegenkommen, sagte sie in Mannheim – etwa mit flexiblen Arbeitszeiten. "Gerade die Randzeiten abzudecken ist als Mutter schon eine Herausforderung", erklärte Hoffmeister-Kraut, selbst Mutter dreier Töchter, und forderte von den Unternehmen eine größere Offenheit, Akzeptanz und mehr Verständnis. "Frauen brauchen Unterstützung vom Arbeitgeber." Aber auch in der Belegschaft: "Kolleginnen und Kollegen, die flexibler sind, müssen auch mal aushelfen."

Insgesamt sei eine "strukturelle Stärkung" der Erwerbstätigkeit von Frauen notwendig, schrieb DIW-Präsident Fratzscher in der "Zeit" und zeigte der Politik – neben der Betreuung – weitere Handlungsmöglichkeiten auf, etwa eine bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen in Bereichen wie Pflege, Gesundheit und Erziehung, "sodass auch für diese typischen Frauenberufe wieder mehr Wertschätzung entstehen kann". Zudem sollte der Staat seiner Ansicht nach das Steuersystem überdenken, dass es für Frauen oft unattraktiv mache, zu arbeiten oder die Stunden zu erhöhen. "Auch die geringeren Karrierechancen für Frauen begrenzen die Anreize, mehr zu arbeiten."

Zu den Dingen, bei denen sich etwas bewegen müsste, gehört aus Sicht der Soziologin Allmendinger allerdings auch, die Rahmenbedingungen zu ändern – für eine andere Aufteilung der Sorge-Arbeit.

> Frauen im Job: Seit den 1990er Jahren steigt die Zahl der Frauen, die arbeiten, stetig an. Doch lag die Beschäftigungsquote 2023 laut Bundesagentur für Arbeit bei knapp 59 Prozent – und damit nach wie vor deutlich unter der der Männer (66 Prozent). Besonders deutlich ist Differenz bei den 30- bis 40-Jährigen – da Frauen in der Zeit der Familiengründung häufiger zu Hause bleiben.

> Mehr Sorge-Arbeit: Generell leisten Frauen wesentlich mehr unbezahlte Sorge-Arbeit. Dem Statistischen Bundesamt zufolge liegt der "Gender-Care-Gap" bei rund 44 Prozent – leisten Frauen also 44 Prozent mehr unbezahlte Arbeit als Männer. Von den fast 46 Stunden, die Frauen wöchentlich arbeiten, sind demnach knapp 30 unbezahlt. Bei Männern sind es 21 von 45 Stunden. Sowohl mit Hausarbeit als auch mit Kinderbetreuung sind Frauen den Zahlen zufolge fast doppelt so lang beschäftigt wie Männer.

> Oft in Teilzeit: Das spiegelt sich auf dem Arbeitsmarkt wider: Laut Arbeitsagentur war 2023 fast die Hälfte der Frauen in Teilzeit beschäftig – und nur 13 Prozent der Männer. Betrachtet man nur die Eltern kleinerer Kinder, wird der Unterschied noch deutlicher: 72 Prozent der erwerbstätigen Mütter arbeiteten 2022 laut Statistischem Bundesamt in Teilzeit – und 8 Prozent der Väter. Auch so genannte Minijobs sind laut Arbeitsagentur Frauendomänen: 65 Prozent der geringfügig Beschäftigten waren 2022 weiblich. Das hat Folgen: Durch fehlende Beiträge zu den Sozialversicherungen sichern solche Jobs nicht ab.

> Wenige Chefinnen: Auf der anderen Seite haben Frauen nicht die selben Aufstiegschancen: Der Anteil der Frauen auf der ersten Führungsebene lag 2023 laut Arbeitsagentur lediglich bei 28 Prozent; ihr Anteil auf der zweiten Führungsebene hat sich seit 2016 nicht erhöht.

> Ungleiche Bezahlung: Zudem bleibt die Lohnlücke. 2023 verdienten Frauen laut Statistischem Bundesamt durchschnittlich brutto 20,84 Euro pro Stunde – und damit 18 Prozent weniger als Männer. Einen Großteil dieses "unbereinigter Gender Pay Gap" führt das Amt darauf zurück, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten sowie in schlechter bezahlten Berufen. Rechnet man das heraus, bleibt ein Unterschied von 6 Prozent. Auch bei vergleichbarer Tätigkeit, Qualifikation und Erwerbsbiografie verdienen Frauen also 6 Prozent weniger als Männer.

> Dramatische Folgen: Die Konsequenzen dieser Beschäftigungsstruktur seien dramatisch, meint DIW-Präsident Marcel Fratzscher. Über ihr Erwerbsleben verdienten Frauen 40 bis 45 Prozent weniger als Männer und erhielten durchschnittlich weniger als halb so viel Rente, schrieb er 2022 in der "Zeit". "Sie haben ein deutlich höheres Armutsrisiko."