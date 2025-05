Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Rolf Bürkl (Foto: dpa) ist Leiter der Abteilung Konsumklima am Nürnberg Institut für Konsumentscheidungen und über 25 Jahre der maßgebliche Mann hinter dem GfK-Konsumklima-Index.

Wird es der Stimmung beim Verbraucher helfen, dass nun eine neue, handlungsfähige Regierung am Start ist?

Eine neue und vor allem handlungsfähige Regierung kann durchaus belebend auf die Stimmung der Verbraucher wirken. Dies setzt voraus, dass zügig ein Haushalt für dieses und das kommende Jahr verabschiedet wird. Denn es würde bei den Konsumenten die Verunsicherung reduzieren und für mehr Planungssicherheit sorgen, wenn sie wissen, was an Be- und Entlastungen auf sie zukommt.

Was kann, was sollte die schwarz-rote Koalition tun, um die Verbraucherstimmung zu heben?

Aus tiefergehenden Analysen zu den Gründen für die derzeit schlechte Verbraucherstimmung wissen wir, dass Unsicherheit neben den stark gestiegenen Preisen eine entscheidende Rolle für die gegenwärtige Konsumzurückhaltung spielt. Um diese Verunsicherung zu verringern, muss neben der zeitnahen Verabschiedung eines Haushaltes auch dafür gesorgt werden, dass es an der Inflationsfront ruhig bleibt und darüber hinaus den zunehmenden Sorgen um die Sicherheit des Arbeitsplatzes begegnet wird.

Welche Folgen hat die unstete Wirtschaftspolitik von US-Präsident Trump für die deutschen Verbraucher?

Das Hin und Her in der Wirtschaftspolitik der US-Regierung hat die Verbraucher in ihrer Stimmung offenbar bislang noch nicht nachhaltig beeinträchtigt, wie das aktuelle GfK-Konsumklima vom April zeigt. Jedoch dürften sich vor allem die Beschäftigten in exportorientierten Bereichen, wie der Automobilindustrie und deren Zulieferbetrieben, durch die unberechenbare Zollpolitik der USA zunehmend Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen. Verstärkt werden diese Sorgen durch den steten Verlust an Industriearbeitsplätzen in Deutschland. So gehen derzeit monatlich etwa 10.000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren. Eine Reihe von Betrieben, besonders aus exportorientierten Branchen, beabsichtigt Arbeitskräfte abzubauen oder Produktion in das Ausland zu verlagern. Dies beeinträchtigt sicherlich die Planungssicherheit, die vor allem für die "Investitionen" der privaten Haushalte, das heißt die größeren Anschaffungen, von Bedeutung ist.

Nach der Erholung des Konsumklimas in letzter Zeit: Wie nachhaltig ist dieser Aufschwung?

Die Erholung des Konsumklimas steht noch auf eher tönernen Füßen. Es ist bislang noch kein nachhaltiger Aufwärtstrend erkennbar. Auf der einen Seite wurde zwar von Bundestag und Bundesrat ein umfangreiches Sondervermögen von bis zu 500 Milliarden Euro beschlossen, das für Investitionen in Infrastruktur und die Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 vorgesehen ist. Dies dürfte seine stimulierende Wirkung allerdings frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2025 und in den Folgejahren entfalten. Auf der anderen Seite kann eine weitere Eskalation der geopolitischen Lage sowie der Zollpolitik der US-Regierung das zarte Pflänzchen der Erholung sehr schnell zum Welken bringen.

Welche Rolle spielt die sinkende Inflationsrate für die Verbraucherstimmung?

Die Entwicklung der Preise spielt für die Verbraucherstimmung seit jeher eine große Rolle. So sehen wir in unseren Analysen, dass Inflation und hohe Preise die wichtigsten Gründe für die schwache Konsumneigung sind. Die gemessene Inflation ist zuletzt auf 2,2 Prozent gesunken und hat sich damit dem Zielwert der EZB von 2 Prozent angenähert. Bemerkenswert ist hier, dass wir bei den Verbrauchern aber nach wie vor eine wesentlich höhere wahrgenommene Inflation messen können. Offenbar orientieren sie sich eher am absoluten Niveau der Preise, das sie beispielsweise beim Einkauf im Supermarkt erleben, und weniger an der Inflationsrate der amtlichen Statistik.