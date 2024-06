Ludwigshafen. (mk) Der neue BASF-Vorstandsvorsitzende Markus Kamieth stellt sich gegen seit Wochen kursierende Nachrichten, nach denen der Chemiekonzern seinen Abschied aus Deutschland plane und stattdessen nur noch in China investiere. "Ludwigshafen ist das Herz der BASF!", schrieb der Manager am Donnerstag in diversen sozialen Netzwerken wie LinkedIn oder Instagram.

