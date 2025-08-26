Hotelkette Achat schrumpft um über ein Drittel auf 32 Häuser
Im Herbst hat die Hotelkette Achat Insolvenz angemeldet. Die Neuaufstellung hat deutliche Folgen für das Unternehmen - und Hunderte Mitarbeiter.
Mannheim. (dpa) Die in Schieflage geratene Hotelkette Achat hat sich deutlich verkleinert. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wurden 18 Hotels der Gruppe an andere Betreiber übergeben, wie das Unternehmen in Mannheim mitteilte.
So hätten Arbeitsplätze, Kundenbeziehungen und Gästereservierungen erhalten werden können. Ein Hotel wurde demnach geschlossen. Zukünftig betreibt die Kette in
