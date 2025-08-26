Dienstag, 26. August 2025

Plus Insolvenz abgeschlossen

Hotelkette Achat schrumpft um über ein Drittel auf 32 Häuser

Im Herbst hat die Hotelkette Achat Insolvenz angemeldet. Die Neuaufstellung hat deutliche Folgen für das Unternehmen - und Hunderte Mitarbeiter.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 11:57 Uhr 48 Sekunden
Hotel
Die Hotelkette Achat geht deutlich kleiner aus ihrer Insolvenz hervor. (Symbolbild)

Mannheim. (dpa) Die in Schieflage geratene Hotelkette Achat hat sich deutlich verkleinert. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wurden 18 Hotels der Gruppe an andere Betreiber übergeben, wie das Unternehmen in Mannheim mitteilte.

So hätten Arbeitsplätze, Kundenbeziehungen und Gästereservierungen erhalten werden können. Ein Hotel wurde demnach geschlossen. Zukünftig betreibt die Kette in

