Mannheim. (kla) Gute Nachricht aus den Industriebetrieben und dem Handel in der Region: Dort absolvieren wieder mehr junge Menschen eine Ausbildung, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar am Montag mitteilte. Demnach verzeichnete die Kammer im zurückliegenden Jahr 3857 neue Ausbildungsverhältnisse – und damit ein Plus von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Die berufliche

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote