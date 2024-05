Von Barbara Klauß

Heidelberg. "Ihr zementiert unsere Zukunft", steht auf einem Banner, das am Donnerstagmorgen im Heidelberger Stadtteil Neuenheim hängt. Ab halb neun versammeln sich in dem kleinen Park an der Berliner Straße einige junge Leute und hängen Plakate und Transparente auf.

Gegenüber, in der Hauptverwaltung des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials