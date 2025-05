Heidelberg. (mk) Das Insolvenzverfahren für den Heidelberger TV-Sender Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) ist offiziell aufgehoben. Das teilte das Amtsgericht Mannheim nach einem Schlusstermin mit, ohne Details zu nennen.

Das RNF hatte Ende September 2024 wegen Zahlungsunfähigkeit bereits seinen vierten Insolvenzantrag gestellt. Zuvor hatte der Hauptgesellschafter Manfred Lautenschläger, Mitgründer des Finanzdienstleisters MLP, seine regelmäßigen Zahlungen eingestellt.

Einige Wochen später hatte der TV-Sender mitgeteilt, mit dem Schwetzinger Unternehmer Joachim Schulz einen Käufer gefunden zu haben. Er ist inzwischen als Geschäftsführer der RNF Pro GmbH eingetragen. Schulz ist unter anderem Eigentümer und Betreiber des Veranstaltungshauses "Wollfabrik” in Schwetzingen und Hauptgesellschafter des "Klinikum Schloss Lütgenhof” in Dassow an der Ostsee.