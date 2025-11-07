Freitag, 07. November 2025

zurück
Plus Heidelberg

Heidelberg Materials setzt den Wachstumskurs fort

Der Baustoffkonzern steigert seinen Umsatz und den operativen Gewinn. Förderung für CCS-Projekt, um Emissionen zu senken.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 50 Sekunden
Zementwerk von Heidelberg Materials in Górazdze, Polen. Foto: Heidelberg Materials

Von Barbara Klauß

Heidelberg. Heidelberg Materials-Chef Dominik von Achten sieht den Baustoffkonzern auf dem richtigen Weg. Umsatz und operativer Gewinn sind im dritten Quartal weiter gestiegen, zudem macht das Unternehmen "signifikante Fortschritte bei der Dekarbonisierung", wie es in einer Mitteilung des Konzerns heißt.

Gerade erst gab es Förderzusagen für

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Barbara Klauß
Redakteurin Wirtschaftsredaktion
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.