Von Barbara Klauß

Wiesloch/Walldorf. Die Heidelberger Druckmaschinen stehen vor einem erneuten Abgang im Vorstand: Finanzvorständin Tania von der Goltz verlässt das Unternehmen bereits Ende dieses Monats, wie das Unternehmen am Donnerstag überraschend mitgeteilt hat. Demnach hat Tania von der Goltz den Aufsichtsrat darüber informiert, dass sie ihren Vertrag nicht verlängern werde. Bestellt war sie noch bis Ende dieses Jahres. Doch wird sie ihr Amt laut Mitteilung bereits mit Abschluss des Geschäftsjahres zum 31. März niederlegen.

Dieser Schritt erfolge in bestem Einvernehmen mit dem Unternehmen, betonte Heideldruck in der Mitteilung von Donnerstag. Aus dem Umfeld des Unternehmens ist zu hören, Tania von der Goltz habe diese Entscheidung mit Blick auf ihre Karriereplanung getroffen.

Die Führung des Finanzressorts übernimmt den Angaben zufolge der Vorstandsvorsitzende Jürgen Otto bis auf Weiteres. Dem Vernehmen nach hat der Aufsichtsrat allerdings bereits die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für von der Goltz eingeleitet.

Die Diplom-Kauffrau war Anfang 2023 als Finanzvorständin zu Heideldruck gekommen – und musste erst einmal sparen. Heideldruck steckte damals angesichts der Digitalisierung und der abnehmenden Bedeutung von Druckerzeugnissen bereits seit Jahren in der Krise. Gemeinsam mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Ludwin Monz suchte sie Einsparpotenziale. Es werde "jeder Stein umgedreht", wie es hieß.

Ihre Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, respektiere der Aufsichtsrat, hieß es nun in der Mitteilung. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds habe Tania von der Goltz maßgeblich dazu beigetragen, die Profitabilität und Liquidität der Heidelberger Druckmaschinen zu verbessern und die Finanzkraft des Unternehmens zu stärken, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Sonnenschein laut Mitteilung.

Bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden ist, wird Heideldruck nun vom Vorstandsvorsitzenden Jürgen Otto und dem Vertriebs- und Technologievorstand David Schmedding geführt. Beide stehen erst relativ kurz – seit 1. Juli vergangenen Jahres – an der Spitze des Traditionsunternehmens. Mit ihnen beiden sehe sich der Aufsichtsrat "bestens aufgestellt", "die eingeleiteten Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen konsequent weiter umzusetzen", erklärte Sonnenschein laut Mitteilung.

Ende vergangenen Jahres hatte Otto ein neues Sparprogramm vorgestellt, das unter anderem den Abbau von 450 der knapp 4000 Stellen im Stammwerk in Wiesloch-Walldorf vorsieht. Außerdem will er mit dem Industriegeschäft ein zweites Standbein für das Unternehmen aufbauen. Mit den eingeleiteten Maßnahmen befinde sich Heideldruck "auf Kurs", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit und bestätigte die Jahresprognose.

Bei Tania von der Goltz bedankte sich Otto in der Mitteilung "für ihre wertvolle Arbeit, insbesondere für ihren Beitrag zur finanziellen Stabilität und strategischen Weiterentwicklung" der Heidelberger Druckmaschinen. "Wir haben gemeinsam die Neuaufstellung der Organisation initiiert und erhöhen damit die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens."

Ähnlich äußerte sich die scheidende Finanzvorständin: "Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren die Basis für den künftigen Erfolg des Unternehmens gelegt", erklärte sie. Heideldruck sei für die Zukunft gut aufgestellt. Sie fühle sich den Mitarbeitenden und dem Unternehmen verbunden. "Mit großer Dankbarkeit blicke ich auf die wertvolle Zeit."