Heidelberg. (mk) Die internationalen Expansionspläne des Heidelberger Digitalversicherers Getsafe haben einen weiteren Dämpfer erhalten. Nachdem das Unternehmen sich Anfang März vollständig aus dem britischen Markt zurückgezogen hatte, hat Getsafe nun in Frankreich einen Vertriebsstopp für Hausrat-Versicherungen verhängt. "Wir sind gerade dabei, unser Produktportfolio weiterzuentwickeln und neu aufzustellen", sagte eine Unternehmenssprecherin. "In diesem Zeitraum haben wir die Neukundenakquise mit dem alten Produkt gestoppt". Der bestehende Kundenstamm bleibe aber aktiv und man plane "definitiv keinen Rückzug aus dem französischen Markt". Getsafe bot in Frankreich bislang lediglich eine Hausrat-Versicherung an.

Für das Geschäft in Großbritannien sei mit dem lokalen Wettbewerber Urban Jungle inzwischen ein Käufer gefunden worden, sagte die Sprecherin weiter. Das Unternehmen habe auch die früheren Getsafe-Beschäftigten übernommen.

Damit ist Getsafe neben Deutschland aktuell nur noch in Österreich aktiv vertreten. Die ehrgeizigen Pläne von Getsafe-Gründer Christian Wiens geraten immer mehr ins Stocken. "Wir wollen der größte und beliebteste Versicherer der neuen digital-affinen Generation in Europa werden", hatte er in der Vergangenheit immer wieder als großes Ziel ausgegeben.

Immerhin konnte Getsafe im vergangenen Jahr seine Verluste von 1,7 auf nur noch 1,4 Millionen Euro verringern. Gleichzeitig nahm das Unternehmen dem aktuellen Finanzbericht zufolge in 2023 mit rund 21 Millionen Euro durch Versichertenbeiträge mehr als dreimal so viel ein wie im Vorjahr. "Der Verlust lag absolut im Rahmen unserer Erwartungen", sagte ein Sprecher am Mittwoch. Man könne die Profitabilität zeitnah aus eigener Kraft erreichen. "Wir befinden uns aber nach wie vor auf Wachstumskurs, weswegen vollständige Profitabilität ein untergeordnetes Ziel ist".