Mannheim. (mk) Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald freut sich in ihrem Bezirk über deutlich mehr Auszubildende. Zum Start des neuen Ausbildungsjahres am 1. September seien 1412 Neuverträge in der Lehrlingsrolle registriert – ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt, teilte die Handwerkskammer am Montag mit.

Die Zahl werde sich bis zum Jahresende