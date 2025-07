Von Barbara Klauß

Mannheim. Der Ärger ist groß bei der Gewerkschaft IG Metall und Betriebsräten von Daimler Truck. Von einer "Unverschämtheit" spricht Thomas Hahl, Geschäftsführer der IG Metall in Mannheim. Von großer Verunsicherung in der Belegschaft ist die Rede – auch im Werk in Mannheim mit seinen insgesamt rund 8500 Beschäftigten, etwa 4500 davon bei Daimler