Chicago (dpa) - McDonald's stellt seinen Kunden mit sinkendem Inflationsdruck wieder niedrigere Preise in Aussicht. "Ich gehe davon aus, dass mit dem Rückgang der Inflation auch unsere Preise anfangen werden runterzugehen", sagte Finanzchef Ian Borden am Donnerstag. Der Fast-Food-Riese hatte auf die höheren Energie- und Rohstoffkosten mit Preiserhöhungen reagiert. Nun sehe man aber in den

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote