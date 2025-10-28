Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Heidelberger Start-up Enzo hat eine Finanzierungsrunde über vier Millionen Euro abgeschlossen. Geldgeber sind EquityPitcher Ventures, Startup BW Innovation Fonds, MBG Baden-Württemberg, Silence VC und das Angel Netzwerk better ventures, teilte das Unternehmen in einer Presseinformation mit. Das frische Kapital soll in die Weiterentwicklung