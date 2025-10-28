Dienstag, 28. Oktober 2025

Plus Frisches Kapital

Heidelberger "Enzo" sammelt vier Millionen Euro ein

Das Start-up hat eine Sensorlösung entwickelt, die in Gebäuden Wasserschäden frühzeitig erkennt. Das hat Investoren überzeugt.

28.10.2025 UPDATE: 28.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 22 Sekunden
Das Enzo-Gründer-Duo: Marvin Follmann (links) und Sascha Wolf. Die beiden haben das Heidelberger Unternehmen 2021 gegründet. Foto: Enzo

Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Heidelberger Start-up Enzo hat eine Finanzierungsrunde über vier Millionen Euro abgeschlossen. Geldgeber sind EquityPitcher Ventures, Startup BW Innovation Fonds, MBG Baden-Württemberg, Silence VC und das Angel Netzwerk better ventures, teilte das Unternehmen in einer Presseinformation mit. Das frische Kapital soll in die Weiterentwicklung

