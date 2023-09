EILMELDUNG 12:12 Uhr

Zugausfälle nach Bränden - Ermittler gehen von politischem Motiv aus

Nach dem Ausfall zahlreicher Fernverkehrszüge wegen Bränden an Kabelschächten gehen die Ermittler von einem politischen Motiv aus. Das teilte die Polizei am Freitag in Hamburg mit.