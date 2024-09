Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Heidelberger HR-Start-up "Become.1" hat sich in einer Finanzierungsrunde insgesamt 3,3 Millionen Euro gesichert. Das teilte das Unternehmen am Montag in Heidelberg mit. Federführender Investor war dabei D11Z, der Venture-Fonds des Lidl-Gründers Dieter Schwarz.

Hinzu kommen unter anderem Haufe Group Ventures, der Start-up BW