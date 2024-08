Holzminden (dpa) - Für Wärmepumpen kann sich Robert Habeck begeistern, in einem fast schon erstaunlichen Ausmaß. "Ein Superprodukt Made in Germany, das sich in jeder Hinsicht rechnet", nennt er die Anlagen, die Wärme aus der Luft, dem Grundwasser oder dem Erdreich nutzen. Dabei hat ihm das monatelange Gewürge um das Heizungsgesetz massiv geschadet im vergangenen Jahr.

Braun gebrannt und