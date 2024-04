Von Barbara Klauß

Koblenz. Wolle Deutschland seine Klimaziele erreichen, müsse das Land bis zum Jahr 2030 rund 194 Millionen Tonnen an Treibhausgasen mehr einsparen als bislang vorgesehen, erklärte die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) und Vorsitzende der Umweltministerkonferenz in der vergangenen Woche beim Deutschen Nahverkehrstag in Koblenz. "Hierbei ist